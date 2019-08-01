Доус сыграет за «Автомобилист» в матче с «Энергией», Дацюк вне состава

Стал известен состав екатеринбургского «Автомобилиста» на товарищеский матч с чешским клубом «Энергия Карловы Вары», информирует официальный сайт команды. Нападающий Найджел Доус, пропускавший матч с «Хомутовым» (4:0), вернулся в состав, форвард Павел Дацюк вновь остался вне заявки.



Состав «Автомобилист»:



Фомин (Гросс);

Вишневский — Батыршин, Доус — Мэйсек — Голышев;

Бодров — Мамкин, Плэтт — Холланд — Секстон;

Трямкин — Березин, Мозер — Кучерявенко — Литовченко;

Щемеров, Гареев — Попов — Обидин.



Напомним, на сборы в Чехию «Автомобилист» взял 37 игроков:



вратари: Владимир Галкин, Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;



защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Иван Вишневский, Павел Воробей, Ефим Гуркин, Фёдор Беляков, Дмитрий Корчемкин, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский;



нападающие: Максим Рассейкин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артём Гареев, Евгений Мозер, Александр Протапович, Кирилл Пилипенко.