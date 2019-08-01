У минского «Динамо» появился фарм-клуб «Минские Зубры»

С нового сезона команда СДЮШОР БФСО «Динамо», выступающая в высшей лиге чемпионата Беларуси, войдёт в структуру клуба и будет называться «Минские Зубры», информирует официальный сайт клуба.



Команда СДЮШОР БФСО «Динамо» была создана в 2016 году. Её сформировали воспитанники столичной школы, что стало очередным шагом в развитии клубной системы. В первый год существования ребята финишировали в «вышке» четвёртыми и проиграли в четвертьфинале сборной U18. На второй год они повторили результат в «регулярке», но в плей-офф дошли до полуфинала. В минувшем сезоне динамовцы стали пятыми в гладком первенстве и в первом раунде уступили будущему финалисту.



Новым главным тренером «Минских Зубров» назначен Артём Ботвенков, воспитавший задрафтованного «Флоридой» Владислава Колячонка. Помогать ему будут Александр Рядинский, выступавший за сборную Беларуси на семи чемпионатах мира и Олимпиаде в Ванкувере, а также экс-голкипер Александр Зарудный — дважды чемпион и многократный призёр ОЧБ. Также в тренерский штаб «зубров» войдёт экс-защитник Денис Гроть, в прошлом отыгравший 11 сезонов в клубах российской Суперлиги и КХЛ.