Журналист: Гурьянов обязан стать форвардом второго звена «Далласа»

Североамериканский журналист Шон Шапиро поделился мнением о перспективах российского нападающего клуба НХЛ «Даллас Старз» Дениса Гурьянова.



«Вижу Гурьянова в связке с Хинцем. Они демонстрировали отличное взаимопонимание в АХЛ, с тех пор Хинц успел обрести необходимую стабильность. Гурьянов и Хинц играют в быстрый хоккей и могут стать угрозой для любого соперника.



Денис обладает необходимым талантом, чтобы играть в Национальной хоккейной лиге. Он яркий и умный форвард, которому для игры в НХЛ нужно приобрести только стабильность. Он обязан стать форвардом второго звена «Далласа», — написал журналист.



В прошлом сезоне 22-летний Гурьянов провёл 22 матча за основную команду „Далласа“, набрав 4 (1+3) балла.