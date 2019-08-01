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Журналист: Гурьянов обязан стать форвардом второго звена «Далласа»

Журналист: Гурьянов обязан стать форвардом второго звена «Далласа»
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский журналист Шон Шапиро поделился мнением о перспективах российского нападающего клуба НХЛ «Даллас Старз» Дениса Гурьянова.

«Вижу Гурьянова в связке с Хинцем. Они демонстрировали отличное взаимопонимание в АХЛ, с тех пор Хинц успел обрести необходимую стабильность. Гурьянов и Хинц играют в быстрый хоккей и могут стать угрозой для любого соперника.

Денис обладает необходимым талантом, чтобы играть в Национальной хоккейной лиге. Он яркий и умный форвард, которому для игры в НХЛ нужно приобрести только стабильность. Он обязан стать форвардом второго звена «Далласа», — написал журналист.

В прошлом сезоне 22-летний Гурьянов провёл 22 матча за основную команду „Далласа“, набрав 4 (1+3) балла.

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