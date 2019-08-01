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«Колорадо» подписал контракт с Гриром, в июле арестованным за драку

«Колорадо» подписал контракт с Гриром, в июле арестованным за драку
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» заключил новое соглашение с нападающим Ти Джей Гриром, информирует официальный сайт «Колорадо». 22-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон, годовая зарплата составит $ 735 тыс.

В прошедшем сезоне канадский нападающий принял участие в 15 матчах за основную команду «Колорадо» в регулярном чемпионате, отметившись одной заброшенной шайбой и отдав один голевой пас при показателе полезности "-2" и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около шести минут за игру. В матчах Кубка Стэнли Грир участия не принимал.

Напомним, в июле Грир вместе с Сонни Милано был задержан полицией за драку около ночного клуба.

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