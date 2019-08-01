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«Автомобилист» одолел «Энергию», Доус и Холланд отметились голами

«Автомобилист» одолел «Энергию», Доус и Холланд отметились голами
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» в товарищеском матче переиграл чешский клуб «Энергия Карловы Вары», встреча завершилась со счётом 4:2. Напомним, 30 июля «Автомобилист» в товарищеской встрече победил другой клуб из Чехии — «Хомутов» (4:0).

Счёт был открыт на шестой минуте — точным броском отличился новичок «Автомобилиста» Питер Холланд. Вскоре нападающий Найджел Доус упрочил преимущество клуба из Екатеринбурга. До конца периода соперники забили ещё по одному голу: у «Энергии» — Ондрей Шафарж, у подопечных Андрея Мартемьянова гол в активе Андрея Обидина. Второй период прошёл без заброшенных шайб, в заключительные 20 минут соперники огорчили друг друга по разу усилиями Евгения Мозера и Мартина Рогана.

Товарищеские матчи (клубы)
01 августа 2019, четверг. 18:00 МСК
Энергия Карловы Вары
Карловы-Вары
2 : 4
1:3, 0:0, 1:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Холланд (Секстон) – 05:53 (5x4), 0:2 – Доус (Мацек, Бодров) – 08:45 (5x5), 1:2 – Шафарж – 14:03 (5x5), 1:3 – Обидин (Гареев) – 14:36 (5x5), 1:4 – Мозер (Кучерявенко, Литовченко) – 42:27 (5x5), 2:4 – Роган (Кубка) – 47:00 (5x5)
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