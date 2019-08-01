«Автомобилист» одолел «Энергию», Доус и Холланд отметились голами

Екатеринбургский «Автомобилист» в товарищеском матче переиграл чешский клуб «Энергия Карловы Вары», встреча завершилась со счётом 4:2. Напомним, 30 июля «Автомобилист» в товарищеской встрече победил другой клуб из Чехии — «Хомутов» (4:0).



Счёт был открыт на шестой минуте — точным броском отличился новичок «Автомобилиста» Питер Холланд. Вскоре нападающий Найджел Доус упрочил преимущество клуба из Екатеринбурга. До конца периода соперники забили ещё по одному голу: у «Энергии» — Ондрей Шафарж, у подопечных Андрея Мартемьянова гол в активе Андрея Обидина. Второй период прошёл без заброшенных шайб, в заключительные 20 минут соперники огорчили друг друга по разу усилиями Евгения Мозера и Мартина Рогана.