Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны сочетания олимпийской сборной России перед турниром в Сочи

Стали известны сочетания олимпийской сборной России перед турниром в Сочи
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийская сборная России провела тренировку, готовясь к Sochi Hockey Open.

Вратари: Алексей Мельничук, Пётр Кочетков, Даниил Исаев.
«Белые»: Дмитрий Юдин – Александр Романов, Владимир Брюквин – Артём Швец-Роговой – Дамир Жафяров.
«Синие»: Артём Мальцев – Вадим Кудако, Никита Ртищев – Максим Рассейкин – Никита Михайлов.
«Красные»: Даниил Мисюль – Николай Демидов, Григорий Денисенко – Денис Алексеев – Артур Каюмов.
«Зелёные»: Иван Мищенко – Данила Галенюк, Кирилл Марченко – Данил Савунов – Василий Подколзин.
«Жёлтые»: Даниил Валитов – Егор Зайцев, Артём Манукян – Владислав Кодола – Павел Карнаухов.

Sochi Hockey Open пройдёт с 3 по 8 августа. Состав участников выглядит следующим образом: «Сочи», «Авангард», «Локомотив», «Динамо» (Рига), СКА, олимпийская сборная России.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент