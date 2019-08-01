Стали известны сочетания олимпийской сборной России перед турниром в Сочи

Олимпийская сборная России провела тренировку, готовясь к Sochi Hockey Open.
Вратари: Алексей Мельничук, Пётр Кочетков, Даниил Исаев.
«Белые»: Дмитрий Юдин – Александр Романов, Владимир Брюквин – Артём Швец-Роговой – Дамир Жафяров.
«Синие»: Артём Мальцев – Вадим Кудако, Никита Ртищев – Максим Рассейкин – Никита Михайлов.
«Красные»: Даниил Мисюль – Николай Демидов, Григорий Денисенко – Денис Алексеев – Артур Каюмов.
«Зелёные»: Иван Мищенко – Данила Галенюк, Кирилл Марченко – Данил Савунов – Василий Подколзин.
«Жёлтые»: Даниил Валитов – Егор Зайцев, Артём Манукян – Владислав Кодола – Павел Карнаухов.
Sochi Hockey Open пройдёт с 3 по 8 августа. Состав участников выглядит следующим образом: «Сочи», «Авангард», «Локомотив», «Динамо» (Рига), СКА, олимпийская сборная России.
- 1 августа 2019
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