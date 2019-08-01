Мельничук: в 12 лет поездка в США была пределом мечтаний

Вратарь олимпийской сборной России Алексей Мельничук поделился мнением о необычных турнирах в карьере.



«Одно из первых сильных впечатлений и воспоминаний – турнир в Финляндии. Мне было 12 лет. Наша команда смогла одержать победу. А главным призом была поездка на турнир в Майами. Для нас в ту пору это было пределом мечтаний, наверное. В США мы играли в хоккей, причём успешно очень, а затем шли на пляж, купались в океане, дурачились. Думаю, ребята, с которыми мы ездили, тоже запомнили то время на всю жизнь.



Браташ поздравил Юдина с днём рождения с помощью тренировки? У Димы самолёт прилетел в Сочи в четыре утра. Все понимали, что ему тяжело, но он молодец, пошёл на лёд, отработал и утром и вечером. А Олег Владимирович поздравил Диму и сказал, что тренировка — тоже очень хороший подарок», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.