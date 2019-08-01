«Сент-Луис» подписал контракт новичка с Никитой Александровым

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» подписал контракт с российским нападающим Никитой Александровым, информирует официальный сайт действующего обладателя Кубка Стэнли. 18-летний российский хоккеист, выбранный во втором раунде прошедшего драфта НХЛ под общим 62-м номером, поставил подпись под стандартным контрактом новичка сроком на три сезона.
Выигранный Кубок Стэнли стал первым в истории «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. В ходе плей-офф «блюзмены» победили «Виннипег Джетс» (4-2), «Даллас Старз» (4-3), «Сан-Хосе Шаркс» (4-3) и «Бостон Брюинз» (4-3).
- 1 августа 2019
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