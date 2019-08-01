Салливан: Каллен был умным игроком, он прирождённый тренер

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд и главный тренер команды Майк Салливан прокомментировали назначение экс-игрока «пингвинов» Мэтта Каллена в отдел хоккейных операций клуба.



«Хоккейные знания Мэтта и понимание нашей организации сделают его очень полезным специалистом. На его счету 20 лет в НХЛ и три Кубка Стэнли, и мы уверены, что он окажет положительное влияние на наших игроков», — сказал Рутерфорд.



«Калли был очень умным игроком, с отменными лидерскими качествами. Прирожденный тренер, который окажет прекрасное влияние на персонал и хоккеистов. Мы с нетерпением ждем работы с ним», — рассказал Салливан.



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Каллен стал тренером по развитию игроков «Питтсбурга»