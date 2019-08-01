Генменеджер «Сент-Луиса»: если хотим сохранить работу, нужен хороший год

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился мнением об отсутствии самоуспокоенности у команды.



«В нашем бизнесе никого не волнует, что ты делал вчера. Главное, что ты делаешь сегодня и будешь делать завтра. Наши хоккеисты это понимают. Экономические законы говорят, что, если хотят зарабатывать, им надо хорошо играть. Если мы все хотим сохранить работу, нам надо провести хороший год. Такова уж натура этого зверя. Да я и не думаю, что нашему коллективу грозит самоуспокоенность.



Мы с Крэйгом Берюбе ведем над этим работу, а в августе встретимся и сформулируем планы, чтобы убедиться, что находимся на верном курсе», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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