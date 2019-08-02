Потапов: у меня нет таланта Овечкина, но бог наградил меня усидчивостью

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов рассказал об интересе к процессу тренировок.



«Не сказать, что я делал что-то специально, чтобы становиться капитаном, лидером «Торпедо». Просто был собой, делал что могу. Ощутил это, как здесь говорят тренеры, благодаря работе. У меня нет каких-то особых талантов, как у того же Малкина или Овечкина. Бог меня наградил работоспособностью, усердием, усидчивостью. Возможно, благодаря этим качествам мне удалось стать на какое-то время лидером родной команды.



Сейчас некоторые невзгоды, которые есть у других ребят или у меня случаются, это уже не самые сложные моменты в жизни. То, что испытал, даёт мне сил идти вперед. Именно трудности закаляют спортсмена, личность. Поэтому, когда наступает сложный этап в жизни, хочу пожелать, особенно молодым ребятам, чтобы никогда не сдавались. Знайте, что чёрная полоса – это место взлёта.



В хоккее я около 12 лет, но знаете, есть некоторые нюансы, которые нам показывают в «Авангарде» сейчас, они вроде бы настолько очевидные и лежат на поверхности, но я о них не знал. Делаю себе кое-какие пометки, потому что и в Нижнем Новгороде есть ребята, которые тренируют как детей, так и взрослую команду. Я бы с радостью поделился, потому что это должен знать каждый. Например, когда… Не буду никому раскрывать этот секрет! Раскрою только ребятам, чтобы они знали. Советую и рекомендую смотреть на это не простым болельщикам, а людям, которые работают в этой сфере. Нужно смотреть за нюансами, а не в целом за картинкой игры, как держит клюшку защитник, как расположены коньки. Можно их расположить так, что от конька шайба залетит в ворота, а можно так, что она улетит в угол площадки. Это маленький секрет, которым я поделился, но он очень важный», — цитирует игрока официальный сайт клуба.