Владелец «Аризоны»: мы теряем очень много денег, играя в Глендейле
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Алекс Меруэло пообещал сохранить команду в штате Аризона, несмотря на проблемы с посещаемостью.
«Проблемы есть. Мы теряем очень много денег, играя в Глендейле. Тут не так много наших болельщиков, нет наших корпоративных спонсоров. У нас нет долгосрочного договора об аренде «Хила Ривер-Арены». Это серьёзные проблемы, я должен их решить и намерен сделать это. … Я хочу быть частью этого штата. В этом мой интерес», — приводит слова Меруэло пресс-служба НХЛ.
Ранее сообщалось, что в случае покупки «Аризоны» Меруэло прежний владелец клуба, Эндрю Барроуэй, останется миноритарным акционером. Барроуэй стал владельцем «Койотс» в 2015 году, купив контрольный пакет акций клуба за $ 305 млн.
Миллиардер кубинского происхождения стал новым владельцем «Аризоны»
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