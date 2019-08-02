Армстронг: нужно убедиться, что контракт Барбашёва уместится под потолок зарплат

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о ситуации с новыми контрактами ограниченно свободных агентов — нападающего Ивана Барбашёва и защитника Джоэла Эдмундсона. Кроме того, он не исключил, что форвард Патрик Марун, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, может продолжить карьеру в другом клубе.
«Нам нужно убедиться, что контракты Барбашёва и Эдмундсона уместятся под потолок зарплат, таков наш нынешний приоритет. Марун ведёт переговоры с командами. Если ему удастся с кем-то договориться, у нас с этим не будет никаких проблем. У нас останутся хорошие отношения, и мы будем на связи. Думаю, что у нас будет очень конкурентоспособный лагерь. Так, мне кажется, команда и становится сильнее», — приводит слова функционера официальный сайт лиги.
Ранее стало известно, что 17 августа Барбашёв привезёт Кубок Стэнли в Москву.
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