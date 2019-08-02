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Руденков: «Амур» обязан вернуться в плей-офф

Руденков: «Амур» обязан вернуться в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Игорь Руденков оценил календарь предстоящего сезона в КХЛ и подчеркнул, что команде по силам пробиться в плей-офф.

«Мне кажется, что нынешний календарь менее тяжёлый, чем прошлогодний. Сейчас у нас в основном циклы «четыре матча дома — четыре в гостях», а год назад были отрезки «два — два». Вот они самые напряжённые — идёт постоянная смена часовых поясов, мало времени на адаптацию.

«Амур» стал ещё более дружным, атмосфера в раздевалке очень профессиональная, доброжелательная. Наверное, немного ушло то давление, которое было год назад после кубкового сезона. Команда стала сильнее, мы обязаны вернуться в плей-офф. Прекрасно понимаю, что вместе с командой должен сделать шаг вперёд. Но громких слов хотел бы избежать», — приводит слова Руденкова Russia-Hockey.

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