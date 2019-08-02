Бобровский: не вижу ничего страшного в том, чтобы выпить бокал вина после игры
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о своём питании и отношении к употреблению алкоголя.
«Во время сезона стараюсь кушать больше правильной еды: овощи, фрукты, рыба, крупы. Но если я ем бургер или пиццу, это никак на мне не сказывается. Не корю себя после этого, не говорю: «Зачем я это сделал?» и не переживаю по этому поводу неделю. Захотел — съел.
Алкоголь? За границей немного другой менталитет. Я тоже к этому уже довольно просто отношусь. Не сторонник пропагандировать алкоголь. Я не пью после каждой игры пиво или вино, нет такого. Если захотел после матча и позволил себе бокал пива или вина, не вижу в этом ничего страшного», — сказал Бобровский в интервью YouTube-каналу Commandos.
«Всё хорошо, но с Панариным было бы лучше». На что способна новая «Флорида»?
Булочника нет, но есть Боб, Коннолли и Строльман.
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