Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бобровский: не вижу ничего страшного в том, чтобы выпить бокал вина после игры

Бобровский: не вижу ничего страшного в том, чтобы выпить бокал вина после игры
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о своём питании и отношении к употреблению алкоголя.

«Во время сезона стараюсь кушать больше правильной еды: овощи, фрукты, рыба, крупы. Но если я ем бургер или пиццу, это никак на мне не сказывается. Не корю себя после этого, не говорю: «Зачем я это сделал?» и не переживаю по этому поводу неделю. Захотел — съел.

Алкоголь? За границей немного другой менталитет. Я тоже к этому уже довольно просто отношусь. Не сторонник пропагандировать алкоголь. Я не пью после каждой игры пиво или вино, нет такого. Если захотел после матча и позволил себе бокал пива или вина, не вижу в этом ничего страшного», — сказал Бобровский в интервью YouTube-каналу Commandos.

«Всё хорошо, но с Панариным было бы лучше». На что способна новая «Флорида»?
Булочника нет, но есть Боб, Коннолли и Строльман.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент