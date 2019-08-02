Светлов: цель «Адмирала» на сезон — плей-офф. Получится или нет — другой вопрос
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.
«Если бы была возможность вернуться в прошлое межсезонье, я ничего не поменял бы. Считаю, что мы всё делали правильно и вышли из сложной ситуации с честью. Задача на сезон — плей-офф, она и на предыдущий сезон была таковой. Думаю, что нет команды, независимо от её состава и бюджета, которая не ставила бы перед собой эту цель. Получится или нет — другой вопрос, решение которого зависит от многих факторов», — цитирует специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне дальневосточная команда не сумела попасть в плей-офф, заняв 12-е место в Восточной конференции. В 62 матчах подопечные Светлова набрали 51 очко.
Светлов: тренерам «Адмирала» нравится состав, с критиками не согласны
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