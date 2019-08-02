Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бобровский объяснил, почему называет Панарина Ержаном

Бобровский объяснил, почему называет Панарина Ержаном
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как помогал нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину во время их выступления в составе «Коламбус Блю Джекетс», а также объяснил одно из прозвищ новичка «синерубашечников».

«Мы с Артемием довольно быстро сдружились, постоянно общались. На момент его прихода я был в клубе пять лет и всех знал. Конечно, я что-то подсказывал Панарину, в том числе по житейским вопросам. Впрочем, Артемий — взрослый парень, он и сам разбирался с какими-то ситуациями.

Почему я называю Панарина Ержаном? Был какой-то прикольный видеоролик в YouTube, и нам просто понравилось это имя. Теперь мы друг друга зовём Ержаном», — сказал Бобровский в интервью YouTube-каналу Commandos.

«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину
Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент