Бобровский объяснил, почему называет Панарина Ержаном

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как помогал нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину во время их выступления в составе «Коламбус Блю Джекетс», а также объяснил одно из прозвищ новичка «синерубашечников».



«Мы с Артемием довольно быстро сдружились, постоянно общались. На момент его прихода я был в клубе пять лет и всех знал. Конечно, я что-то подсказывал Панарину, в том числе по житейским вопросам. Впрочем, Артемий — взрослый парень, он и сам разбирался с какими-то ситуациями.



Почему я называю Панарина Ержаном? Был какой-то прикольный видеоролик в YouTube, и нам просто понравилось это имя. Теперь мы друг друга зовём Ержаном», — сказал Бобровский в интервью YouTube-каналу Commandos.

«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.