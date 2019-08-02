Куниц: играя с Кросби, стараешься выжать из себя максимум

Нападающий Крис Куниц прокомментировал решение о завершении спортивной карьеры и поделился мнением об игре с форвардом Сидни Кросби в составе «Питтсбург Пингвинз».



«Не думаю, что многие скучают по летней работе и подготовке, которая нужна, чтобы выдержать весь сезон, но мне будет не хватать эпизодов на скамейке или на льду, когда ты объединяешься с партнёрами и чувствуешь этот огонь, позволяющий прыгнуть выше головы. Такое не повторить, так что мне этого будет не хватать больше всего.



Кросби — человек, который любит на скорости проходить середину льда, ему нравится владеть шайбой, а мне всегда больше нравилось отдавать шайбу ему, чем идти с ней самому. Наверное, мы просто похожим образом думали о хоккее, а после долгих лет в одной команде это выросло в дружбу. Конечно, играя с таким невероятным талантом, как Сид, стараешься выжать из себя максимум», — приводит слова Куница официальный сайт НХЛ.

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Куниц завершил карьеру