Куниц: играя с Кросби, стараешься выжать из себя максимум

Нападающий Крис Куниц прокомментировал решение о завершении спортивной карьеры и поделился мнением об игре с форвардом Сидни Кросби в составе «Питтсбург Пингвинз».
«Не думаю, что многие скучают по летней работе и подготовке, которая нужна, чтобы выдержать весь сезон, но мне будет не хватать эпизодов на скамейке или на льду, когда ты объединяешься с партнёрами и чувствуешь этот огонь, позволяющий прыгнуть выше головы. Такое не повторить, так что мне этого будет не хватать больше всего.
Кросби — человек, который любит на скорости проходить середину льда, ему нравится владеть шайбой, а мне всегда больше нравилось отдавать шайбу ему, чем идти с ней самому. Наверное, мы просто похожим образом думали о хоккее, а после долгих лет в одной команде это выросло в дружбу. Конечно, играя с таким невероятным талантом, как Сид, стараешься выжать из себя максимум», — приводит слова Куница официальный сайт НХЛ.
- 2 августа 2019
-
11:13
-
10:48
-
10:31
-
10:09
-
09:50
-
09:33
-
08:49
-
08:33
-
08:09
-
07:16
-
05:52
-
00:01
- 1 августа 2019
-
23:55
-
23:11
-
22:37
-
22:11
-
21:47
-
21:34
-
21:09
-
21:05
-
20:57
-
20:28
-
19:59
-
19:24
-
19:07
-
18:19
-
18:00
-
17:33
-
17:09
-
16:58
-
16:29
-
16:00
-
15:44
-
15:33
-
15:29