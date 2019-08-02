Новиков: у нас такой огромный резерв, что мы можем НХЛ завалить и развалить

Заслуженный тренер России Юрий Новиков хорошо оценил состояние системы подготовки молодых хоккеистов в нашей стране.



«Если посчитать, сколько наши школы ежегодно выпускают молодых ребят. Только Москва и Питер каждый год выпускают более 500 молодых хоккеистов. Конечно, среди них есть неперспективные. Но есть и среднеперспективные, а есть и таланты. Каждый игрок может раскрыться в определённом возрасте или позже. Я всегда говорю о том, что надо дорожить своими школами и использовать свой резерв, заниматься ими. За эту структуру всегда отвечает и тренерский штаб команды КХЛ, это его обязанность. Так всегда и делается, я не открываю Америку. У нас создана лучшая система подготовки хоккеистов, пусть даже и при некоторых негативных моментах. Это подтверждается успехами наших вратарей в НХЛ. Мы и по массовости, и по строительству катков идём очень хорошо. В Европе у нас нет конкурентов. Главный вопрос в том, как разобраться в качестве обучения и в перспективе ребят, которые выпускаются.



У нас такой огромный резерв, что мы можем НХЛ завалить и развалить. Это факт. У нас много перспективных игроков. Ночная лига просто забита молодыми ребятами, которые просят: «Возьмите нас, дайте потренироваться и поиграть!» И играют они здорово. У них могла бы быть перспектива на уровне КХЛ, потому что я вижу их способности. Нам просто надо разобраться в этой системе. У нас достаточно команд. Убеждён, что такой структуры нет больше нигде. И никто не может её повторить, потому что она основана на социальных явлениях нашего государства», — сказал Новиков «Чемпионату».

В нашем хоккее всё плохо? У нас полно звёзд и растёт молодёжь Можем собрать две убойные сборные на ЧМ, а среди молодых появляются новые звёздочки.