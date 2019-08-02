Калюжный: в «Авангарде» администратор надевал костюм девочек из группы поддержки

Бывший хоккеист сборной Беларуси Алексей Калюжный вспомнил весёлую историю из периода карьеры в омском «Авангарде».
«В «Авангарде» у нас как-то сложилась полоса неудач, поэтому команду нужно было приободрить. Наш администратор, который был уже пожилого возраста, решил это сделать необычным образом. Он надел костюм девочек из группы поддержки, натянул юбку и топ и взял помпоны. Как обычно, команда утром провела тренировку, уже собралась ехать в аэропорт, загрузившись в автобус. И тут на дорогу выбежал наш администратор и начал танцевать с этими помпонами. И самое удивительное, что мы выиграли.
Как-то раз администратор выбежал на пустырь возле арены, стоит в снегу по пояс, собирается танцевать, а мимо едет милицейский патруль. Двое милиционеров выходят из машины и начинают его подзывать, мы в это время лежим на полу от смеха, а наш администратор не унимается и продолжает зажигать. Как увидел милиционеров, так ринулся убегать. По дороге в аэропорт постоянно звонили с уточнением, сумел ли он выкрутиться», — приводит слова Калюжного by.tribuna.com.
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