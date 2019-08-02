Владелец «Аризоны»: сделаю всё, чтобы помочь команде завоевать Кубок Стэнли

Владелец «Аризоны Койотс» Алекс Меруэло отметил, что ставит перед командой амбициозные задачи.



«Клуб отлично поработал в последние два года, команда изменилась. В этом нет моей заслуги. Но к двум сделкам я всё-таки приложил руку. Мне сказали, что я должен принять решение и оплатить их. Я это сделал. Мне нужны победы.



Я здесь не для того, чтобы руководить людьми, говорить им, что нужно делать. Но я — энергичный человек. И сейчас мне часто приходится сдерживать себя, потому что мне не всё равно. Я очень переживаю за команду и хочу, чтобы она побеждала. Но я понимаю, что мы не сможем выигрывать в каждом матче.



Я готов делать всё, обеспечивать клуб всем необходимым, финансовыми ресурсами, любой поддержкой, чтобы помочь команде завоевать Кубок Стэнли», — приводит слова Меруэло официальный сайт НХЛ.

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