Новиков: в Череповце логичная позиция по легионерам, Абелардо никому не нужен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что руководство «Северстали» поступает правильно, не делая ставку на легионеров.
«У «Северстали» всего два легионера? Я думаю, что это может быть каким-то промежуточным решением. Время есть, они могут кого-то позже найти. Я могу понять руководителей команды. Ведь можно же просто так взять иностранца и сказать: «О, у нас есть иностранец!» А что это за игрок? Мы помним в передаче «Наша Russia» бразильского футболиста Абелардо — такой легионер никому не нужен. Поэтому здесь не надо горячиться. Ясно, что в «Северсталь» звезда не поедет. Здесь надо всё учитывать, поэтому я думаю, что у клуба нормальная и логичная позиция.
Получится ли сильная связка у Разина и Гольца? Гольц сам был играющим парнем, так что почему нет? Тренер — это очень серьёзная совокупность всех качеств, в том числе и житейских. Это и характер, и умение анализировать, учиться. Воспитание любого специалиста — это долгий путь. Но люди с чего-то же начинают», — сказал Новиков «Чемпионату».
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