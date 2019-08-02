Тафгай «Куньлуня» Хант: если понадобится, полезу в драку без колебаний

Нападающий Гарет Хант рассказал, как оказался в числе новичков «Куньлунь Ред Стар».



«В моём роду имеются китайские корни. Поэтому, наверное, клуб и вышел на меня. Пригласил в летний лагерь, всё срослось — и вот я здесь. Честно говоря, принять это решение было нетрудно. Я действительно рад совершить новый шаг в своей карьере. С другой стороны, для меня и моей семьи очень ответственно оставить всё, что было прожито в Северной Америке, и уехать в КХЛ.



Я приехал сюда, чтобы играть в физический хоккей и защищать своих партнёров. И готов к этому на все сто. Буду работать каждый день с полной выкладкой, чтобы помочь клубу двигаться вперёд. Если ради этого придётся сойтись врукопашную — пожалуйста, это часть моей работы. Это не значит, что я собираюсь бросаться на каждого без разбора. Но если понадобится, полезу в драку без колебаний», — приводит слова Ханта официальный сайт КХЛ.

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