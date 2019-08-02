Шарипзянов: никто не хочет заканчивать сезон в феврале, очень большой отпуск

Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов рассказал, как проходит сбор команды в Финляндии.
«Финский этап сборов у нас практически закончился. Сейчас готовимся к игре с «Йокеритом». Сборы в Иматре прошли отлично. Погода была хорошая — и не жарко, и не холодно. Единственное, в последние пару дней немного дождей было, но в целом всё отлично.
Тренировки у нас были также два раза в день. Либо земля-лёд, либо лёд два раза в день, но вечером после льда всегда был зал. Я думаю, что на сборах мы хорошо потренировались, и к началу чемпионата выйдем на планируемый уровень.
Про турнир в Нур-Султане слышал, очень много хороших команд там участвуют. Да и мы хорошая команда! Готовимся к турниру, готовимся к сезону, как я уже говорил, тренеры просматривают состав. Наша задача показывать лучший хоккей, в частности моя делать всё, чтобы команда выигрывала. Самое главное в этом году попадание в плей-офф, никто не хочет заканчивать сезон в феврале. Это очень рано, очень большой отпуск получается. Будем делать всё возможное, чтобы подготовиться к турниру и сезону», — приводит слова Шарипзянова официальный сайт «волков».
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