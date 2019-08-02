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Бобровский: выбор в пользу «Флориды» дался легко, судьба сама толкнула меня туда

Бобровский: выбор в пользу «Флориды» дался легко, судьба сама толкнула меня туда
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Сергей Бобровский рассказал, почему принял решение подписать контракт с «Флоридой Пантерз». В межсезонье россиянин заключил семилетний договор на $ 70 млн.

«Ещё до встречи с представителями клубов следишь, кто как укрепляет состав. Во «Флориду» пришёл тренер, который впоследствии займёт место в Зале славы. Он наверняка улучшит структуру игры и в атаке, и в обороне. Выбор в пользу «Флориды» дался легко, у этой команды есть все ингредиенты для успеха. Можно сказать, что судьба меня сама толкнула туда.

У меня было ещё четыре варианта. Я хочу выиграть Кубок Стэнли. Командная победа важнее индивидуальных призов. Считаю, что во «Флориде» у меня наилучшие шансы на успех», — сказал Бобровский в интервью YouTube-каналу Commandos.

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