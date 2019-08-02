«Сент-Луис» предложил Эдмундсону контракт на $ 2,3 млн. Игрок просит $ 4,2 млн

«Сент-Луис Блюз» продолжает переговоры по новому контракту с защитником Джоэлем Эдмундсоном.
По информации известного североамериканского инсайдера Эллиотта Фридмана, действующий чемпион Кубка Стэнли предлагает контракт с годовым окладом $ 2,3 млн. Эдмундсон не согласен с такими условиями и хочет зарабатывать $ 4,2 млн.
В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провёл 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету канадца 7 (1+6) баллов в 22 играх с показателем полезности «-2».
Эдмундсон является одним из игроков, подавших заявки на арбитраж. Многие хоккеисты, сделавшие то же самое, уже сумели договориться с клубами ещё до начала слушаний. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.
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