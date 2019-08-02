Минское «Динамо» объявило о возвращении защитника Граньяни

Защитник Марк-Андре Граньяни продолжит карьеру в составе минского «Динамо», информирует официальный сайт белорусского клуба.



Впервые игрок оказался в Минске в 2016 году, когда «Динамо» возглавил Крэйг Вудкрофт. Уроженец провинции Квебек провел в Беларуси два сезона и оба раза становился самым результативным защитником команды, а в сезоне-2017/18 и вовсе был лучшим бомбардиром. В сумме на его счету 116 матчей и 73 (10+63) очка.



Кроме того, Граньяни носил нашивку ассистента капитана. Успешные выступления Марка-Андре в рядах «зубров» помогли ему попасть в состав сборной Канады на Олимпиаду в Пхёнчхане, где «кленовые листья» завоевали бронзовые медали.



Прошлый сезон защитник провёл в «Куньлунь Ред Стар»: в 23 матчах отметился 13 (2+11) баллами. Приезд игрока в Минск ожидается сразу после турнира в Нижнем Новгороде.

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