Кожевников: Овечкин, в отличие от Панарина, отвечает за свои слова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заочную полемику двух действующих российских игроков — Артемия Панарина и Александра Овечкина об уровне жизни в России и политической ситуации в стране



«Я слышал, что Овечкин сказал про слова Панарина. Видно, что Александр, в отличие от Артемия, отвечает за свои слова. Очень правильно, что он не стал ввязываться с ним в полемику. Можно комментировать всё что угодно, но это нужно делать, зная ситуацию. Панарин вряд ли владел полной информацией. Он публичный человек и должен понимать о чём вообще говорит. А если в теме не разбирается, то лучше промолчать и не давать свою оценку той или иной ситуации», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.