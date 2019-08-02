Кожевников: Овечкин, в отличие от Панарина, отвечает за свои слова
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заочную полемику двух действующих российских игроков — Артемия Панарина и Александра Овечкина об уровне жизни в России и политической ситуации в стране
«Я слышал, что Овечкин сказал про слова Панарина. Видно, что Александр, в отличие от Артемия, отвечает за свои слова. Очень правильно, что он не стал ввязываться с ним в полемику. Можно комментировать всё что угодно, но это нужно делать, зная ситуацию. Панарин вряд ли владел полной информацией. Он публичный человек и должен понимать о чём вообще говорит. А если в теме не разбирается, то лучше промолчать и не давать свою оценку той или иной ситуации», — сказал Кожевников «Чемпионату».
Кристенсен – о Панарине: в США не привыкли к таким словам русских о президенте
«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину
Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.
«Подписал огромный контракт, и его понесло». За что накинулись на Панарина
Реакция хоккейных людей на резонансное интервью с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс».
- 2 августа 2019
-
18:07
-
18:01
-
17:53
-
17:19
-
17:04
-
16:55
-
16:23
-
15:56
-
15:11
-
14:56
-
14:15
-
13:45
-
13:32
-
13:19
-
12:54
-
12:24
-
11:43
-
11:13
-
10:48
-
10:31
-
10:09
-
09:50
-
09:33
-
08:49
-
08:33
-
08:09
-
07:16
-
05:52
-
00:01
- 1 августа 2019
-
23:55
-
23:11
-
22:37
-
22:11
-
21:47
-
21:34
Партнерский контент