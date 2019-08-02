Плющев: Панарин должен играть в хоккей, а не лезть в политику
Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал высказывание капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о словах нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина про политику и уровень в жизни в России
«Наверное, человек с неоконченным высшим образованием рассуждать на проблемы внешней и внутренней политики страны не должен. Изучать ситуацию по высказываниям в социальных сетях просто-напросто неэтично по отношению к руководству страны. Да и вообще, ввязываться в политические дебаты и рассуждать на эти темы должны те люди, кто досконально знает ситуацию, а тот, кто где-то от кого-то когда-то что-то услышал. Дело хоккеиста играть в хоккей, а не рассуждать о политической ситуации в стране», — сказал Плющев «Чемпионату».
«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину
Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.
Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной?
Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.
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