Плющев: Панарин должен играть в хоккей, а не лезть в политику

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал высказывание капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о словах нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина про политику и уровень в жизни в России



«Наверное, человек с неоконченным высшим образованием рассуждать на проблемы внешней и внутренней политики страны не должен. Изучать ситуацию по высказываниям в социальных сетях просто-напросто неэтично по отношению к руководству страны. Да и вообще, ввязываться в политические дебаты и рассуждать на эти темы должны те люди, кто досконально знает ситуацию, а тот, кто где-то от кого-то когда-то что-то услышал. Дело хоккеиста играть в хоккей, а не рассуждать о политической ситуации в стране», — сказал Плющев «Чемпионату».

«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.