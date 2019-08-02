Лучич: не собираюсь быть спасителем, просто хочу помочь «Калгари»

Нападающий Милан Лучич прокомментировал обмен, в результате которого он перебрался из «Эдмонтон Ойлерз» в «Калгари Флэймз».
«Главное для меня — начать всё с нуля. Я перебрался в хорошую команду, которая в прошлом сезоне сделала большой шаг в правильном направлении. Не собираюсь быть кем-то вроде спасителя, просто хочу помочь команде. Надеюсь, что ситуация не будет сродни той, что сложилась в «Эдмонтоне». Мне кажется, что там я сам сильно давил на себя, поскольку рассчитывал быть лидером и снайпером. Сейчас нужно думать только о том, чтобы помочь новой команде», — цитирует Лучича Sportsnet.
В сезоне-2018/19 Лучич провёл 79 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету 6 заброшенных шайб и 14 результативных передач при показателе полезности «-9» и 91 минуте штрафа.
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