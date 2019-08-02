Басков — о Граньяни: рядом с таким профессионалом будут расти молодые белорусы

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал возвращение в команду защитника Марк-Андре Граньяни.



«Возвращение Граньяни вместе с приобретением Эллиотта однозначно укрепит нашу защиту. Мы не сомневаемся в способностях Марк-Андре грамотно действовать в обороне, а также здорово подключаться к атакам. Ждём, что, как и в прежние годы, он станет одним из лучших бомбардиров команды. Кроме того рядом с такими профессионалами будут расти наши молодые белорусские игроки», — цитирует Баскова официальный сайт «зубров».

Впервые игрок оказался в Минске в 2016 году, когда «Динамо» возглавил Крэйг Вудкрофт. Уроженец провинции Квебек провёл в Беларуси два сезона и оба раза становился самым результативным защитником команды, а в сезоне-2017/18 и вовсе был лучшим бомбардиром. В сумме на его счету 116 матчей и 73 (10+63) очка.