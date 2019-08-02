Жарков прокомментировал слова Умарка, назвавшего «Салават» будущим чемпионом КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков прокомментировал заявление нападающего Линуса Умарка, назвавшего уфимскую команду следующим чемпионом КХЛ.



«Я каждый день ставлю перед собой только такие задачи! Раз Линус такое написал, значит, у него это тоже в голове. Всё в наших силах, нужно сделать всё для того, чтобы завоевать Кубок Гагарина. У нас в команде каждый понимает, к чему нужно стремиться. Теперь надо всё доказывать на льду.



6 августа мы вылетаем в Нур-Султан. На турнире «Салават» ждут хорошие соперники — «Барыс», «Ак Барс», «Автомобилист», «Нефтехимик». Будет интересно понаблюдать за играми. Конечно, всегда хочется побеждать. Других мыслей, кроме как победных, мы в своих головах никогда не держим», — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Мы чувствуем драйв». Жарков – об амбициях «Салавата» и заявлении Умарка Нападающий уфимцев Владимир Жарков подвёл итоги предсезонного сбора команды в Финляндии.