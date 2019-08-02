«Нефтехимик» проиграл «Йокериту», пропустив решающий гол на последней минуте
«Йокерит» встречался с «Нефтехимиком» в контрольном матче, который состоялся в Финляндии. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «шутов».
Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а в третьем игровом отрезке команды организовали совместными усилиями пять голов. Финский клуб обеспечил себе преимущество в две шайбы, после того как Брайан О’Нилл и Петри Контиола реализовали численное преимущество. «Волки» сумели сравнять счёт благодаря голам Павла Падакина и Андрея Сергеева (в формате «5 на 4»). Победу «Йокериту» на последней минуте принёс О’Нилл, записавший на свой счёт дубль.
«Йокерит» начнёт новый сезон КХЛ домашним матчем с «Авангардом» (3 сентября), а «Нефтехимик» днём ранее сыграет в Минске с местным «Динамо».
Товарищеские матчи (клубы)
02 августа 2019, пятница. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 2
0:0, 0:0, 3:2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – О'Нилл (Лехтонен) – 45:01 (5x4), 2:0 – Контиола (Лехтонен) – 49:42 (5x4), 2:1 – Падакин – 51:28 (5x5), 2:2 – Сергеев (Хафизов) – 54:17 (5x4), 3:2 – О'Нилл (Норман, Оксанен) – 59:07 (5x5)
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