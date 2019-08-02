«Нефтехимик» проиграл «Йокериту», пропустив решающий гол на последней минуте

«Йокерит» встречался с «Нефтехимиком» в контрольном матче, который состоялся в Финляндии. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «шутов».



Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а в третьем игровом отрезке команды организовали совместными усилиями пять голов. Финский клуб обеспечил себе преимущество в две шайбы, после того как Брайан О’Нилл и Петри Контиола реализовали численное преимущество. «Волки» сумели сравнять счёт благодаря голам Павла Падакина и Андрея Сергеева (в формате «5 на 4»). Победу «Йокериту» на последней минуте принёс О’Нилл, записавший на свой счёт дубль.

«Йокерит» начнёт новый сезон КХЛ домашним матчем с «Авангардом» (3 сентября), а «Нефтехимик» днём ранее сыграет в Минске с местным «Динамо».