Квартальнов: многие игроки «Ак Барса» сегодня были тяжёленькие

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги контрольного матча с «Нефтяником» (2:1 Б).
«Это вообще была первая игра для нас. Конечно, были какими-то вещами недовольны, но это первая игра. Мы оставили в Казани молодых мальчишек, они бы дали команде немного энергии. Всё-таки кто-то сегодня был тяжеловатый, многие были тяжёленькие. Самым лучшим — мне так показалось — был первый период, думал, что мы в конце разыграемся, но получилось наоборот: первый период команде удался, второй, к сожалению, нет. Второй и третий — два периода были не очень. Мы ждали такой тяжёлой игры, но продолжаем дальше готовиться. Я думаю, следующие игры будут получше.
Игровые сочетания будут меняться, конечно. Мы привезли сюда взрослых ребят, потом у нас будет входить молодёжь. Сохранит ли Зарипов статус капитана в сезоне? Посмотрим. Конечно, Данис у нас — самый титулованный, взрослый парень. Что касается Мусина, думаю, он недели через две выйдет из списка травмированных.
Команда сыграла последний матч в марте, это был первый после перерыва. У нас была непростая работа, она продолжается — будем играть, поедем на турнир в Казахстан. Хотим посмотреть на команду под нагрузкой — не всегда же игры будут проходить, когда ты себя легко чувствуешь. Бывает так, что ты себя физически чувствуешь не очень, и нужно принимать правильные решения. Плюс ко всему мы тренировались на площадке чуть побольше, это тоже сегодня сказалось — лёд здесь поменьше», — приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба.
- 2 августа 2019
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