Зарипов: «Ак Барс» хочет вернуть Кубок Гагарина в Казань

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о контрольной игре с «Нефтяником» (2:1 Б) в Альметьевске.



«Команда соперника очень приличная, может быть, мы ещё под нагрузками, у нас свой цикл подготовки к сезону, и мы не обращаем на это большого внимания, но «Нефтяник» очень хорошо действовал сегодня и тактически, и физически. Они достойно сыграли, молодцы. Надеюсь, всем местным зрителям понравилось, что хозяева довели игру до овертайма. Голов было мало, к сожалению, для товарищеского матча, мне это, честно говоря, не понравилось.



Гол? Там всё сделал Володя Ткачёв — увёл за собой соперника, отдал пас, мне осталось только попасть по воротам. Мы выходили на лёд вместе с Ткачёвым и Галивыем полтора сезона назад, потом были другие сочетания, поэтому нужно время, чтобы найти общий язык на льду для мгновенных ситуаций. Восстановим чувство паса, и всё будет хорошо.



Мы только начали, всего три недели работали вместе с Квартальновым. Хочется о таком говорить после сезона, сейчас готовимся к чемпионату и хотим реабилитироваться за прошлый год. Хочется вернуть уже Кубок Гагарина в Казань», — цитирует Зарипова официальный сайт казанского клуба.

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