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Ожиганов: впервые играл против клуба ВХЛ и думал, что будет намного проще

Ожиганов: впервые играл против клуба ВХЛ и думал, что будет намного проще
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов поделился впечатлениями от матча с «Нефтяником» (2:1 Б).

«Игра была тяжёлой, мы целый день занимались мероприятиями. Плюс Альметьевск очень хорошо сыграл, ребята из «Нефтяника» вышли с желанием, бились, старались. Если всё это сложить, игра была очень тяжёлой, если честно. Ребята играли классно, реально. Я в первый раз играл против команды из Высшей лиги и думал, что будет намного проще.

Что касается поездки, увидел что-то новое, узнал, как ребята работают. Нам правильно сказали: мы одна семья «Татнефти». Мне понравилось, тяжёлый у нефтяников труд, им не позавидуешь. Были ещё в центре хоккейной подготовки. Слава богу, у ребят есть такой центр, где они могут работать и развиваться.

В моей пятёрке четыре легионера? Я и раньше играл с иностранцами, всё нормально. Хоккей — он один, а как ты там на скамейке разговариваешь, не важно», — приводит слова Ожиганова пресс-служба «Ак Барса».

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