Лукоянов — о поездке в Альметьевск: понюхали нефть, чтобы всё прекрасно было

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями после матча с «Нефтяником» (2:1 Б).



«Каждый приезд сюда — это большие эмоции и для нас, и для болельщиков. Это праздник для всей республики, как всегда, он удался: много народу пришло, хоккей хороший получился. Буллиты — это так, второй план. В игре было обилие моментов — и они, и мы могли забить, в овертайме решить. Такой затяжной хоккей получился. Все, думаю, рады, получили положительные эмоции.



Продуктивный день получился, много где успели побывать. От ребят я много положительного услышал о нашем городе — здесь все во благо хоккея, во благо детишек и всего народа, кто любит хоккей. Наши легионеры удивлены, что в таком маленьком городе для детишек и снаряжение, и четыре площадки. Всем всё понравилось, и пусть день был немного тяжёлым — с утра встали, прокатились до Альметьевска, здесь ещё покатались, сыграли матч, — но это мы делаем только для популяризации хоккея, для детишек, для всех, кто любит хоккей.



Как легионерам запах нефти? Во-первых, надо ручки потереть — на фарт. Все сфотографировались, понюхали, чтобы было прекрасно всё», — приводит слова Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».

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