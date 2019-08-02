«Калгари» выкупил контракт Стоуна
Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» выкупил контракт защитника Майка Стоуна, информирует TSN.
Ранее канадский клуб отправил хоккеиста на драфт отказов. Контракт Стоуна с годовой зарплатой $ 3,5 млн истекал следующим летом.
29-летний канадский защитник в прошедшем регулярном чемпионате провёл только 14 матчей из-за обнаруженного тромба. Стоуну удалось отметиться пятью результативными передачами при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 16 минут за матч.
По итогам регулярного чемпионата «Калгари» вышел в плей-офф, заняв первое место в Западной конференции, однако в первом раунде «огоньки» проиграли «Колорадо» со счётом 1:4.
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