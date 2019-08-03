Для хоккеистов «Авангарда» провели занятие по управлению финансами

Третий мастер-класс для ХК «Авангард» по программе «Игровой интеллект» был посвящен управлению личными финансами, сообщает пресс-служба омского клуба.
Специалисты Газпромбанка рассказали о рисках, с которыми они могут столкнуться при вложении денег, а также о том, куда сегодня выгодно деньги вкладывать. В сессии помимо игроков приняли участие председатель совета директоров клуба Александр Крылов, президент Максим Сушинский, главный тренер команды Боб Хартли.
«Серия мастер-классов будет способствовать личностному росту хоккеистов ХК «Авангард»: они научатся распоряжаться своими сбережениями, взаимодействовать со СМИ, управлять имиджем в социальных сетях и строить долгосрочные планы по развитию карьеры», — отметил вице-президент — начальник департамента розничных продуктов и премиального бизнеса Павел Кравец.
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