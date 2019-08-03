Доан: Кессел — игрок высшего эшелона, он поможет имиджу «Аризоны»

Известный в прошлом нападающий Шейн Доан прокомментировал переход нападающего Фила Кессела из «Питтсбург Пингвинз» в «Аризону Койотс». Напомним, Доан — легенда «Аризоны», форвард отыграл в клубе всю карьеру.
«Не то, чтобы у нас не было отличных игроков. Просто я считаю, что Кессел — игрок высшего эшелона и заполучить такого случается нечасто. Без сомнений, это помогает имиджу всей организации, ее восприятию в глазах общественности. Когда к этому добавляются победы, начинают набегать проценты», — приводит слова Доана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне 2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла за результативность в 82 играх.
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