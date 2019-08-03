Назаров: Россия продаёт нефть и С-400, а хоккеистов у неё воруют

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал контракты, которые подписывают в НХЛ российские хоккеисты.



«Российские звёзды уезжают в НХЛ без компенсаций, наш хоккей вообще ничего не получает. Условно, с 80 миллионов долларов Андрей Василевский или Артемий Панарин 40-50 миллионов выплатят в американский бюджет, а школы Башкирии или Урала, их воспитавшие, не увидят ни рубля. Большой парадокс и большая проблема! Давайте взглянем на ситуацию глобально. Нефть мы продаём по рыночным ценам, то же самое касается газа, стали, высокотехнологичных военных систем, например С-400 и так далее. Почему же другой стратегический товар России — хоккеистов — у страны, по сути, воруют?



Можно, как в 90-е годы, договариваться о том, что за любого задрафтованного хоккеиста НХЛ, забирая его, платит компенсацию. Но здесь нужно жёстко работать с Северной Америкой, продавливать их лигу.



Второй вариант — решить всё внутри. Например, сделать типовой контракт российского профессионального хоккеиста — он подписывается, скажем, по достижении 16 лет. В нём будет установлена пороговая сумма контракта в НХЛ, при превышении которой часть средств уходит в российский клуб, школу, тебя воспитавшую, к первому тренеру, в ФХР, по программе которой ты работал, и так далее. Тогда, условно, с 80-миллионного контракта половина уйдёт в бюджет США, а, скажем, ещё 500 тысяч вернётся в Россию. Вот такой своеобразный налог на роскошь — в пользу российского хоккея именно начального уровня, в пользу его истоков, глубинки», — цитирует Назарова Russia-Hockey.

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