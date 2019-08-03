Президент «Аризоны»: новый владелец — уникальный человек, понимает суть бизнеса

Президент «Аризоны Койотс» Арон Коэн поделился мнением о новом владельце команды Алексе Меруэло.



«Это уникальный человек. Шанс поработать с ним выпадает раз в жизни. Он потрясающе понимает суть бизнеса. Думаю, что это позволит нам выйти на новый уровень. И он дал понять, что его не интересует второе или пятое место. Он не будет считать это успехом. Для него существует только одна цель. Многие интересовались клубом. Но только он сочетает в себе все необходимые качества. Он верит в команду и её будущее», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Ранее сообщалось, что, если Меруэло купит «Аризону», прежний владелец клуба Эндрю Барроуэй останется миноритарным акционером. Барроуэй стал владельцем «Койотс» в 2015 году, купив контрольный пакет акций клуба за $ 305 млн.