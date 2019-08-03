«Торпедо» обменяло Дениса Шуракова в «Ладу»

Хоккейный клуб «Торпедо» совершил обмен с тольяттинской «Ладой», в результате которого систему нижегородского клуба пополнили двое молодых нападающих – Максим Цыбин и Егор Алексеев. В обратном направлении проследовал нападающий Денис Шураков.



Оба новобранца «Торпедо» являются воспитанниками тольяттинского хоккея. В прошедшем сезоне Максим Цыбин выступал в МХЛ за «Ладью» (32 игры, 7+3), а его партнёр по команде помимо выступлений за «молодёжку» (43 игры, 11+24) привлекался к играм в ВХЛ, проведя в составе «Лады» 14 матчей. Соглашения с «Торпедо» позволят игрокам выступать как в ВХЛ, так и МХЛ.



24-летний Шураков в сезоне-2018/19 сыграл шесть матчей за основную команду «Торпедо», сделав одну результативную передачу.