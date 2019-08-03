Икинс: хочу продолжить великолепные традиции «Анахайма»

Новый главный тренер клуба НХЛ «Анахайм Дакс» Даллас Икинс рассказал, что хочет продолжить победные традиции команды.
«Я знаком со многими игроками. Для меня имеет большое значение, что начинаю не с нуля. Это обнадеживает. Рассчитываю, что мы сумеем продолжить великолепные традиции этой организации как на льду, так и за его пределами», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Икинс занимал аналогичный пост в «Эдмонтон Ойлерз» с 2013 по 2014 год. В сезоне-2013/14 канадскому клубу не удалось выйти в плей-офф, а в ходе следующего сезона специалист был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Последние четыре сезона 52-летний специалист возглавлял фарм-клуб «Анахайма» в Американской хоккейной лиге.
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