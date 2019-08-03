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Икинс: хочу продолжить великолепные традиции «Анахайма»

Икинс: хочу продолжить великолепные традиции «Анахайма»
Хоккей / НХЛ 0

Новый главный тренер клуба НХЛ «Анахайм Дакс» Даллас Икинс рассказал, что хочет продолжить победные традиции команды.

«Я знаком со многими игроками. Для меня имеет большое значение, что начинаю не с нуля. Это обнадеживает. Рассчитываю, что мы сумеем продолжить великолепные традиции этой организации как на льду, так и за его пределами», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Икинс занимал аналогичный пост в «Эдмонтон Ойлерз» с 2013 по 2014 год. В сезоне-2013/14 канадскому клубу не удалось выйти в плей-офф, а в ходе следующего сезона специалист был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Последние четыре сезона 52-летний специалист возглавлял фарм-клуб «Анахайма» в Американской хоккейной лиге.

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