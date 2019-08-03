Цукер: ушедшие игроки были ключевыми для «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер поделился мнением о переменах в команде, которые шли по ходу сезона.



«Можно с уверенностью сказать, что ощущения команды в начале года были лучше, чем в конце. Понятно, что это хоккей, вещи меняются, но у нас было действительно много изменений, а порой с ними справляться непросто. Решения были непростыми. Ушедшие ребята были ключевыми для команды, а Пол Фентон считал, что новые ребята смогут их заменить. И его нельзя винить, потому что он думал, что сделает нас лучше.



Уважение зарабатывается после конкретных решений, успехов, созданных команд, выигранных чемпионств. Сейчас мы с нетерпением ждем нового генменеджера и направления, в котором пойдем», — цитирует Цукера официальный сайт лиги.



В «Миннесоте» бардак — уволен генменеджер. Капризову лучше оставаться в КХЛ? Фентон проработал лишь год, оставив Кириллу безграмотное письмо на русском языке.