Сборная России прибыла на Кубок Глинки/Гретцки. В составе — 24 игрока

Сборная России прибыла в Словакию для участия в традиционном летнем Кубке Глинки/Гретцки.
Окончательный состав сборной включает троих вратарей, восьмерых защитников и тринадцать игроков нападения.
Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-1946»), Егор Гуськов («Локо»), Максим Моторыгин («Динамо М»).
Защитники: Семен Буйван («Стальные Лисы»), Артем Грушников, Даниил Кузьмин (оба — «Красная армия»), Филат Зотов («Русские витязи»), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Шакир Мухамадуллин («Толпар»), Кирилл Стеклов («Лондон Найтс»), Даниил Чайка («Гелф Сторм»).
Нападающие: Данил Авершин («Спартак»), Никита Буруянов («Динамо-СПб»), Данил Гущин («Маскегон Ламберджекс»), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Богдан Тринеев (все — «Динамо М»), Дмитрий Зуган («Красная армия»), Александр Пашин («Толпар»), Василий Пономарев («Крылья Советов»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «СКА-1946»), Павел Тютнев, Еремей Шумилин (оба — «Локо»).
- 3 августа 2019
-
12:53
-
12:25
-
12:18
-
12:15
-
12:06
-
11:34
-
11:19
-
11:10
-
10:57
-
10:37
-
09:57
-
09:27
-
08:50
-
08:28
-
08:23
-
00:02
- 2 августа 2019
-
23:28
-
22:42
-
22:29
-
22:20
-
22:13
-
21:51
-
21:05
-
20:49
-
20:41
-
20:38
-
20:35
-
20:26
-
19:50
-
19:05
-
18:35
-
18:07
-
18:01
-
17:53
-
17:19