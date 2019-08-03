Сборная России прибыла на Кубок Глинки/Гретцки. В составе — 24 игрока

Сборная России прибыла в Словакию для участия в традиционном летнем Кубке Глинки/Гретцки.



Окончательный состав сборной включает троих вратарей, восьмерых защитников и тринадцать игроков нападения.



Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-1946»), Егор Гуськов («Локо»), Максим Моторыгин («Динамо М»).



Защитники: Семен Буйван («Стальные Лисы»), Артем Грушников, Даниил Кузьмин (оба — «Красная армия»), Филат Зотов («Русские витязи»), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Шакир Мухамадуллин («Толпар»), Кирилл Стеклов («Лондон Найтс»), Даниил Чайка («Гелф Сторм»).



Нападающие: Данил Авершин («Спартак»), Никита Буруянов («Динамо-СПб»), Данил Гущин («Маскегон Ламберджекс»), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Богдан Тринеев (все — «Динамо М»), Дмитрий Зуган («Красная армия»), Александр Пашин («Толпар»), Василий Пономарев («Крылья Советов»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «СКА-1946»), Павел Тютнев, Еремей Шумилин (оба — «Локо»).