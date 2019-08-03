«Локомотив» — «Авангард»: за ярославцев дебютируют Ландер, Свитов и Ратти

Стали известны составы «Локомотива» и «Авангарда» на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open, информируют команды в «Твиттере». Встреча команд открывает турнир, в число участников которого также входят олимпийская сборная России, петербургский СКА, рижское «Динамо» и хоккейный клуб «Сочи». Игра «Локомотив» — «Авангард» состоится сегодня, 3 августа, начало — в 13:00 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Черепанов — Кронвалль, Аверин — Ландер — Ратти;

Афанасьев — Осипов, Санников — Свитов — Апальков;

Савченко — Сидоров, Романов — Иванов — Ильенко;

Калинин, Полунин — Красковский — Коваленко, Кудрявцев.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Потапов;

Пивцакин — Мартынов, Широков — Пьянов — Щербак;

Манухов — Чудинов, Дедунов — Грачёв — Яремчук;

Бондарев, Спиценко, Грицюк — Стась — Кошелев.