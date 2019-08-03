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«Локомотив» — «Авангард»: Ратти забил после паса Ландера

«Локомотив» — «Авангард»: Ратти забил после паса Ландера
Хоккей / КХЛ 0

В матче ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба «Авангард» на Sochi Hockey Open счёт на шестой минуте открыл нападающий «железнодорожников» Тай Ратти. Новичок «Локомотива» забил первый гол за клуб с паса другого новичка — форварда Антона Ландера.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Черепанов — Кронвалль, Аверин — Ландер — Ратти;
Афанасьев — Осипов, Санников — Свитов — Апальков;
Савченко — Сидоров, Романов — Иванов — Ильенко;
Калинин, Полунин — Красковский — Коваленко, Кудрявцев.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Потапов;
Пивцакин — Мартынов, Широков — Пьянов — Щербак;
Манухов — Чудинов, Дедунов — Грачёв — Яремчук;
Бондарев, Спиценко, Грицюк — Стась — Кошелев.

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