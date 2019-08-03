«Локомотив» — «Авангард»: Ратти забил после паса Ландера
В матче ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба «Авангард» на Sochi Hockey Open счёт на шестой минуте открыл нападающий «железнодорожников» Тай Ратти. Новичок «Локомотива» забил первый гол за клуб с паса другого новичка — форварда Антона Ландера.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Черепанов — Кронвалль, Аверин — Ландер — Ратти;
Афанасьев — Осипов, Санников — Свитов — Апальков;
Савченко — Сидоров, Романов — Иванов — Ильенко;
Калинин, Полунин — Красковский — Коваленко, Кудрявцев.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Потапов;
Пивцакин — Мартынов, Широков — Пьянов — Щербак;
Манухов — Чудинов, Дедунов — Грачёв — Яремчук;
Бондарев, Спиценко, Грицюк — Стась — Кошелев.
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