Сыгравший 449 матчей в НХЛ Рид подписал контракт с «Торонто»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал пробный контракт с нападающим Мэттом Ридом, информирует официальный сайт канадской команды. 33-летний форвард примет участие в тренировочном лагере клуба, по итогам которого руководство решит, стоит ли предлагать ему полноценный контракт.



В минувшем сезоне Рид защищал цвета «Миннесоты Уайлд», приняв участие в 12 матчах регулярного чемпионата за основную команду и отметившись одной заброшенной шайбой. В фарм-клубе АХЛ нападающий сыграл 61 матч и сумел записать на свой счёт 37 (16+21) баллов.



Рид провёл в Национальной хоккейной лиге 449 матчей и набрал 188 (88+100) очков.



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