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«Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо» в товарищеской игре

«Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо» в товарищеской игре
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду в товарищеской встрече обыграло московское «Динамо», матч завершился со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 11-й минуте — новичок «Торпедо» Джордан Шрёдер отличился заброшенной шайбой с передачи Артёма Аляева. На старте третьего периода хозяева забросили вторую шайбу усилиями нападающего Антона Шенфельда. На 53-й минуте форвард гостей Иван Муранов сократил отставание «Динамо» до минимума, но отыграться москвичи не сумели.

Товарищеские матчи (клубы)
03 августа 2019, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 1
1:0, 0:0, 1:1
Динамо М
Москва
1:0 – Шрёдер (Аляев) – 10:18 (5x5), 2:0 – Шенфельд (Бочаров, Шрёдер) – 40:22 (5x5), 2:1 – Муранов (Круглов) – 52:30 (5x5)

«Динамо» Москва:

Бочаров (Кузнецов);
Толпегин — Прибыльский, Муранов — Панкратов — Михайлов;
Григорьев — Огурцов, Алексеев — Круглов — Ткаченко;
Миронов — Лямин, Петунин — Игумнов — Афиногенов;
Сергиенко — Бойков, Баранов, Попов — Ефремов — Васильев.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Родионычев, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;
Аляев — Меляков, Ураков — Ильин — Веряев;
Минеев — Медведев, Шахворостов — Белевич — Гончарук;
Венгрыжановский — Почивалов — Никонов.

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