«Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо» в товарищеской игре

Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду в товарищеской встрече обыграло московское «Динамо», матч завершился со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 11-й минуте — новичок «Торпедо» Джордан Шрёдер отличился заброшенной шайбой с передачи Артёма Аляева. На старте третьего периода хозяева забросили вторую шайбу усилиями нападающего Антона Шенфельда. На 53-й минуте форвард гостей Иван Муранов сократил отставание «Динамо» до минимума, но отыграться москвичи не сумели.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Кузнецов);
Толпегин — Прибыльский, Муранов — Панкратов — Михайлов;
Григорьев — Огурцов, Алексеев — Круглов — Ткаченко;
Миронов — Лямин, Петунин — Игумнов — Афиногенов;
Сергиенко — Бойков, Баранов, Попов — Ефремов — Васильев.
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Родионычев, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;
Аляев — Меляков, Ураков — Ильин — Веряев;
Минеев — Медведев, Шахворостов — Белевич — Гончарук;
Венгрыжановский — Почивалов — Никонов.
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