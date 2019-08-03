«Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо» в товарищеской игре

Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду в товарищеской встрече обыграло московское «Динамо», матч завершился со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 11-й минуте — новичок «Торпедо» Джордан Шрёдер отличился заброшенной шайбой с передачи Артёма Аляева. На старте третьего периода хозяева забросили вторую шайбу усилиями нападающего Антона Шенфельда. На 53-й минуте форвард гостей Иван Муранов сократил отставание «Динамо» до минимума, но отыграться москвичи не сумели.

«Динамо» Москва:



Бочаров (Кузнецов);

Толпегин — Прибыльский, Муранов — Панкратов — Михайлов;

Григорьев — Огурцов, Алексеев — Круглов — Ткаченко;

Миронов — Лямин, Петунин — Игумнов — Афиногенов;

Сергиенко — Бойков, Баранов, Попов — Ефремов — Васильев.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Родионычев, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;

Аляев — Меляков, Ураков — Ильин — Веряев;

Минеев — Медведев, Шахворостов — Белевич — Гончарук;

Венгрыжановский — Почивалов — Никонов.